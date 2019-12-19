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Новости

23 декабря начнутся учения по изоляции Рунета

, ИА "Амител"
Их участники займутся перехватом абонентского трафика и раскрытием сведений об абоненте
Фото: marketopic.ru

Фото: marketopic.ru

23 декабря в России начнутся учения по изоляции отечественного сегмента интернета, сообщает Meduza. Они должны были стартовать на 4 дня раньше, но их перенесли по неизвестной причине.

В ходе мероприятия отработают "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов" и проверят "организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении ежегодных учений по изоляции Рунета.

Главными целями мероприятия называют отработку механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования российского сегмента интернета.

План учений составляет Минкомсвязи. В его разработке и реализации также задействуют ФСБ, ФСО, МЧС, Минобороны и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

Незадолго до этого Роскомнадзор подготовил правила изоляции российского сегмента интернета. Их суть заключается в запрете маршрутизации сообщений электросвязи через сети связи, расположенные за пределами России.

Исключение составляет Калининградская область, которой для связи с другими регионами РФ такие сети необходимы. Кроме того, запрет не распространяется на посольства, консульства и представительства страны за рубежом.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что пилотное тестирование проходит в одном из регионов России. В каком именно – держат в секрете. Все крупные операторы связи присоединились к проекту.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.12.2019 17:42
- гость -

"возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов", вот она суть рунета, а не то что там путин по ушам людям двигает, что якобы защита от американцев!

19.12.2019 17:46
- гость -

Ну что же, спасибо, что предупредили. Будем дополнительно шифровать трафик и разделять потоки.

19.12.2019 17:50
- гость -

19.12.2019 17:42
- гость -

Если таких, как ты, перехватят, то поделом.

19.12.2019 18:12
- гость -

19.12.2019 17:50
- гость -

А ты думаешь, за тобой не придут? Наивнячок.

19.12.2019 18:33
Дядька

Будет тихий час... Провайдеры заплачут без 13-й....(((

19.12.2019 18:41
- гость -


19.12.2019 17:50
- гость -
Молодой человек, научитесь вежливости! Я намного старше Вас! А тыкать Вы своей жене будете и то если она позволит!

19.12.2019 18:44
- гость -


19.12.2019 17:50
- гость -
А ты сиди и спокойно подставляй свою попу под пу...

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