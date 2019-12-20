"Справедливая Россия" сообщает о перебоях с поставками льготных лекарств на Алтае

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев обратился в прокуратуру с просьбой проверить обеспечение льготными лекарствами жителей региона. В партии сообщают о нескольких случаях с перебоями.
"С высоких трибун льется информация, что все заявки регионов по лекарствам для льготников закрываются в полном объеме. Но мы на местах сталкиваемся с отказами в выдаче препаратов, так необходимых нашим гражданам для поддержания нормального качества жизни. Между прочим, положенных им по закону. Либо заявки изначально урезаны, либо в системе их распределения существуют прорехи", – прокомментировал депутат парламента Алтайского края, руководитель рабочей группы партийного проекта "За справедливую медицину" Василий Железовский.
Так, в Общественную приемную Терентьева пожаловалась больная диабетом жительница Барнаула. Она рассказала, что с августа не могла получить метформин и другие препараты в аптеке по адресу ул. Солнечная Поляна, 29.
"На этой неделе поступили тревожные сообщения из Барнаула и Зонального района о недоступности лекарств. В аптеках гражданам отказывают в выдаче таких препаратов, как метформин, лозартан, беродуал, сальмекорт, аторвастатин, клопидогрел. При этом за деньги готовы часто предоставить эти препараты без проблем", – добавила член рабочей группы "За справедливую медицину", лидер фракции СР в Барнаульской гордуме, глава приемной Терентьева Оксана Молодых.
Комментарии
Молодец Терентьев.