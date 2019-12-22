Названы самые популярные российские актеры 2019 года

Зрители выбрали десять самых популярных российских актеров и актрис 2019 года, сообщает "РГ". На первом месте ожидаемо оказался Александр Петров.
Петров тесно конкурировал со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Он в 2017 году уже отнимал титул у своего оппонента, но роли в фильмах "Т-34" и "Текст" вернули Петрову лидерство.
Третьим в списке стал Сергей Бурунов, основная деятельность которого – актер дубляжа. Бурунов известен зрителю по ролям в сериалах "Мылодрама" и "Полицейский с Рублевки".
Следом за ними идут: Роман Курцын, Владимир Яглыч, Кирилл Кяро, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, Иван Янковский и замыкающий десятку Евгений Цыганов.
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