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Новости

Водитель на большой скорости насмерть сбил пенсионерку в Барнауле

, ИА "Амител"
Женщина скончалась на месте происшествия

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали о том, что 22 декабря в центре Барнаула на пешеходном переходе насмерть сбили пенсионерку. 

Инцидент произошел на улице Никитина возле Покровского собора. Водитель иномарки сбил женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

По словам людей, водитель двигался с очень большой скоростью. Он попытался затормозить, но автомобиль занесло. 

Детали ДТП неизвестны. Подробности уточняются. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.12.2019 13:13
- гость -

Со святыми упокой, Господи, душу рабы Твоей

22.12.2019 13:22
Змей

Надо не снижать допустимое превышение скорости с 20 до 10 км в час, а полностью отменять, параллельно ещё и увеличивать штрафы за превышение скорости в разы. Стоит ограничитель скорости в 40 км в час. Разогнался до 41 км в час - заплати штраф. Город не место для быстрой езды

22.12.2019 13:26
- гость -

Водитель сбивший человека не пешеходном переходе должен отправляться на нары однозначно. А штрафы действительно нужно поднимать в десятки раз.

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