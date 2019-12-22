Ученые выяснили, что физические нагрузки не гарантируют человеку похудение

Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине под руководством Германа Понцера провели исследование активности детей индейцев и городских детей, сообщает N+1.
В ходе работы выяснилось, что детям индейцев физические нагрузки никак не помогли похудеть. При этом специалисты обнаружили у них повышенный базовый уровень обмена веществ. Благодаря особенностям иммунной системы организм индейских детей тратит значительно меньше энергии на физическую активность. Это приводит к тому, что нагрузки не помогают им сбрасывать вес.
Таким образом ученые доказали, что из-за особенностей в обмене веществ спорт не всегда способствует похудению.
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