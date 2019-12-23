Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистами

Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, мог состоять в националистической организации "Этническое национальное объединение", пишет "Лента".
Сообщается, что после вскрытия удаленных аккаунтов Манюрова сотрудники госбезопасности обнаружили, что он был связан с ЭНО и входил в московскую ячейку организации. По этому поводу был допрошен лидер одной из запрещенных организаций – Дмитрий Бобров. Он заявил, что причина визита силовиков ему непонятна.
В самой ЭНО рассказали о том, что Манюрова не знают и отношения к стрельбе у штаб-квартиры ФСБ не имеют.
"Что мы можем сказать с уверенностью – данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции у нас не было", – рассказали представители организации.
Комментарии
На просторах интернета уже давно пишет, что он бы нодовцом и едросом.
Едросы чекистов ненавидят?
Когда очистим страну от всех пидносовских и евро шаражек.
Охотно не верю. Может фсбэшники где-то когда то походя обидели
Дядя стрелять полюбил,под воздействием веществ или просто крыша съехала,он цель выбрал и начал "действовать".Такое случается,врачи могут пояснить.
Ребята это ваш родной кадр. Воспитали, вот и расхлебывайте. У вас такого отребья полки и дивизии.
23.12.2019 11:15
- гость -
Это ты сейчас про фабрики и заводы, которые проклятые "пиндосы" запилили в раше в 30-е по приглашению вашего самого "эффективного менеджера"? Так вы их и так уже больше половины позакрывали