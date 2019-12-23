В Алтайском крае стали меньше есть колбасу, чтобы сохранить здоровье

За шесть лет объем производства колбасы в Алтайском крае сократился с 26,7 тыс. тонны в 2012 году до 15 тыс. тонн в 2018 году. Причина в том, что покупатели переориентировались на более "здоровые" продукты, считает Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
На пресс-конференции 23 декабря Большаков рассказал, что по итогам 11 месяцев 2019 года отгружено продукции на 107 млрд рублей: пищевая промышленность региона прибавила 22% к результатам аналогичного периода прошлого года.
Положительную динамику показали почти все группы продовольственных товаров. В том числе производство мяса выросло на 5%. Но в минус ушла колбаса: в 2018 году ее выпустили на 11,3 тыс. тонн меньше, чем в 2012-м (было 26,7 тыс. тонн, стало 15,4 тыс. тонн).
В 2019 году также отмечается спад объема производства относительно 2018-го. "Население переходит на правильное питание", – отметил Большаков. Вместо колбасы жители региона стали чаще покупать полуфабрикаты и консервы.
Председатель правления Мясного союза Алтайского края Дмитрий Халявкин добавил, что производство колбасы сокращается и из-за снижения платежеспособного спроса населения.
"Сейчас качественная колбаса в рознице будет стоить 450-500 рублей за килограмм и выше. Это слишком дорого для местного покупателя. Спрос перераспределяется в том числе в сторону полуфабрикатов или производитель снижает качество. Например, использует мясо не высшего, а первого сорта", – говорит эксперт.
Комментарии
То есть производство мяса выросло на 5, а колбасы упало на 42 ?
Да, это, конечно, исключительно переход на здоровое питание - нет никаких сомнений
Может просто у людей нет денег на колбасу? Поборы путинской власти оплатили и все...
Филе свинины 220 р/кг, колбаса из мяса 300-400 р/кг.
Может, перестали есть колбасу, произведенную в ак?) Тогда да, это правда.
Задрали по лету цену на колбасы. И кто виноват, что ее меньше стали брать?
Наши алтайские аналитики самые аналитичные ,почти как британские учёные .А вот то что зарплаты у нас самые низкие в регионе а цены выше чем в москве они что то не анализируют, 1кг.краковской колбасы в московском интернет магазине 360р у нас 520.И отдыхать нам не надо , многие губернаторы своим указом сделали 31 выходным , а наш считает это нецелесообразным ,понятно такие деньжищи что нам платят отрабатывать нужно
>И отдыхать нам не надо , многие губернаторы своим указом сделали 31 выходным
и сделали 28е рабочим днем