Дальнобойщик из Барнаула расхлестал фуру под Омском

Дальнобойщик из Барнаула вечером 22 декабря попал в смертельное ДТП на Западном обходе Омска, пишет "СуперОмск".
По предварительным данным, 45-летний водитель КамАЗа, житель Барнаула, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo. Машины серьезно покорежило.
В аварии погиб 50-летний водитель иностранного грузовика. Мужчина жил в деревне Литово Воронежского района Псковской области.
Водитель КамАЗа в аварии получил лишь небольшой ушиб, медики после осмотра его отпустили.
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