Вторник, 24 Декабрь, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,25
€ 69
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

В Алтайском крае вырос объем производства еды

, ИА "Амител"
Предприятия стали производить больше муки, молока и мяса за счет экспорта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Развитие экспорта продукции алтайских предприятий позволило вытянуть в плюс производство муки, мяса и других товаров. Всего за 10 месяцев текущего года отгружено товаров на 212 млн долларов. У этого сектора экономики есть точки роста, но при условии, что государство продолжит субсидировать затраты на транспортировку.

Об этом шла речь 23 декабря на пресс-конференции Александра Большакова, начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Что грузим?

Пищевики отправляют за рубеж муку, хлопья для завтраков, масло, немного мяса и молочной продукции (в основном плавленые сырки).

"Внутри России рынок пищевой продукции высококонкурентен. Главное – не произвести, а продать. Экспортные рынки являются приоритетными для увеличения производства продукции, – отметил Александр Большаков. – Суммарный экспорт за 10 мес. 2019 года составил 212 млн долларов. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года".

Он подчеркнул, что благодаря экспорту в Алтайском крае начали расти объемы производства муки, которые до 2019-го падали три года подряд. За 11 месяцев текущего года отмечен рост 8%. Также прибавило производство молочной продукции (+4%) и рыбы (+16%).

"В этом году на 40% вырос объем экспорта в Китай. Это перспективное направление: там много "едаков", а также удобная логистика поставки продукции", – говорит Большаков. Также алтайские продукты отправляют в европейские страны, США и Канаду. Например, ИП "Шустов" регулярно отгружает филе окуня, которое потом используют для приготовления ресторанных блюд.

Благодаря чему растем?

Впрочем, Александр Большаков признает, что экспорт в Алтайском крае развивается благодаря дотациям со стороны государства, которые компенсируют до половины затрат на перевозку. В этом году Алтайский край получил на субсидии 192 млн рублей. Это 15% от всей суммы, которую государство потратило на развитие экспорта.

"В Алтайском крае нет портов, мы проигрываем по логистике Казахстану", – говорит Большаков. Частично это решено постановлением № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом".

"Но это полностью не решает проблемы. Мы об этом говорим на всех уровнях, все согласны, что проблему надо решать на федеральном уровне, но глобальных подвижек нет", – отмечает спикер.

Как прирастал объем экспорта в 2019 году к итогам 2018-го

  • злаки – в 2,1 раза;
  • мясомолочная продукция – 45%;
  • рыбная продукция – 13%;
  • прочая продукция – в 1,9 раза;
  • масложировая продукция – минус 8%.

Начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности пояснил, что сокращение объемов производства и вслед за этим экспорта масла произошло по объективным причинам. В Алтайском крае банкротится компания "Юг Сибири". Оборудование предприятия взяла в аренду питерская компания "Благо". По словам Большакова, она намерена наращивать производство уже в декабре 2019 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

24.12.2019 07:26
Гость

"ИП "Шустов" регулярно отгружает филе окуня, "
Где у нас в крае "залежи" окунёвые? Неужели в Оби?

24.12.2019 07:35
- гость -

07:26, да там скорее всего речь о микроскопических количествах.

24.12.2019 08:20
- гость -

"В Алтайском крае нет портов, мы проигрываем по логистике Казахстану"

А в Казахстане порты где? На Каспийском море (озере)? Куда грузят товар? В Россию?

24.12.2019 08:20
Гость

24.12.2019 07:35
- гость -
Отправлю-ка родственникам жены посылочку за границу с семечками и самогоном.
Г-н Большаков,зафиксируйте меня как экспортёра продуктов!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:18
Власти Алтая рассказали о ситуации в городе Яровом, где введен режим ЧС 0
09:15
"Флорис" - это история красоты": цветочная сеть Барнаула изменила имя 0
09:01
В Новый год без долгов: пять шагов, которые помогут обрести финансовую свободу 0
08:53
Не снюсом единым. АКЗС хочет запретить никотиновые жвачки 2
08:39
Стоп-кадр. Найдите елку в отделе продажи инструментов 1
08:27
Бийск выкупил котельную в Заречье, где жители жаловались на двойные тарифы 2
08:15
Со всего мира: пять тысяч человек решили проблемы со зрением в алтайской клинике 0
07:58
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна многоэтажки 8
07:49
Какие эпизоды "Звездных войн" самые лучшие? Рейтинг amic.ru 0
07:30
Стекло, бананы и даже бактерии: самые креативные елки с рабочих мест 0
07:27
Барнаульский морж попал в Книгу рекордов Гиннесса 6
07:14
Путин рассказал, что пьет отвар из алтайских трав вместо чая 9
06:47
"Алтайэнергосбыт" создал бонусную программу 2
06:24
В Алтайском крае вырос объем производства еды 4
06:01
Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря 0
23:19
На Ямале врачи извлекли из желудка ребенка 18-сантиметровый клок волос 0
22:45
В России утвердили правила постройки пешеходных переходов для животных 2
22:17
Диетолог предложила здоровую замену колбасе на новогоднем столе 5
21:57
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Барнауле 1
21:46
Фильм российского режиссера вошел в список лучших картин десятилетия 0
21:17
Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы 2
20:49
Эксперты рассказали, о каких болезнях предупреждает сухость во рту 1
20:02
Китаец пытался провезти через российскую границу 79 килограммов человеческих волос 3
19:43
Сотрудники ФСИН на школьной линейке показали приемы разгона демонстрантов 8
19:14
Россияне рассказали о самых нежеланных подарках на Новый год 0
18:46
Путин в кабине машиниста открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 11
18:13
Огромный мусорный полигон появится в 300 метрах от райцентра в Алтайском крае 22
17:53
Режиссера алтайского театра уволили за постоянные прогулы 1
17:41
Полицейские 17 лет назад топором зарубили двух девушек в Бурятии 4
17:31
Следком начал проверку из-за гибели мальчика, упавшего в колодец канализации 2
17:15
Главный среди первых: стало известно, кто возглавил алтайский Совет ректоров 9
16:56
В Алтайском городе стащили уличные гирлянды прямо от администрации 2
16:38
Дальнобойщик из Барнаула расхлестал фуру под Омском 2
16:20
Врач рассказал, что обильное потоотделение может быть признаком онкозаболевания 5
16:18
Как будет работать скорая, поликлиники и аптеки в новогодние праздники на Алтае 0
15:58
На алтайском заводе химреактивов сократят в четыре раза меньше людей, чем собирались 0
15:45
В Алтайском крае стали меньше есть колбасу, чтобы сохранить здоровье 24
15:30
Грузовик столкнулся с автобусом в Барнауле. Движение перекрыто 2
15:20
Бетоновоз ударился в дом, зацепил машину и упал в Неву в Санкт-Петербурге 3
15:01
Барнаулец, из-за окурка которого умер дедушка, отделался ограничением свободы 19
14:43
Завод по производству шин в Барнауле заставили новым оборудованием 8
14:38
Стало известно, когда инвестор планирует выкупить Иткульский спиртзавод 3
14:30
Елена Малышева показала свою лондонскую квартиру 7
14:14
Глава алтайского Минздрава пригрозил врачам "уголовкой" за подарки на Новый год 21
14:01
Клиенты рады и прибыль растет: как цифровые технологии работают на бизнес 0
13:58
Как прожить почти полвека и выглядеть на 25. Секреты 48-летней красавицы-модели 6
13:35
"Яндекс. Видео" и YouTube могут быть заблокированы в России 8
13:18
Продавец, повар, юрист. Самые востребованные профессии назвали в России 2
13:03
Барнаульцам теперь "Всегда.Да": как получить одобрение на кредит меньше чем за минуту 11
12:47
28 декабря – выходной или рабочий день в Алтайском крае? 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.