Режиссера алтайского театра уволили за постоянные прогулы

Режиссер Максим Астафьев уволен из Алтайского краевого театра драмы за прогулы, сообщает altapress.ru со ссылкой на директора театра Любовь Березину. Приказ об увольнении она подписала 20 декабря.
По словам директора, во время постановки детской сказки "Космический Новый год" Астафьев пропал на неделю. Спектакль, который был уже на финишной прямой, пришлось доделывать актерам и жене режиссера Ирине Астафьевой.
"Когда он вернулся, мы уже сдали сказку. Я очень благодарна Ирине, что она помогла завершить спектакль", — объяснила Березина.
Она сообщила, что этот прогул был не первым, и на Астафьева "коллектив обозлен до бесконечности". Астафьев подтвердил, что ушел из театра.
"Бывают такие моменты в работе, когда директор и режиссер не могут договориться в каких-то вопросах и принимают решение расстаться", — сказал он.
Планов на дальнейшую творческую работу у него пока нет.
Максим Астафьев работал в театре драмы с 2014 года. На его счету 12 постановок. Среди них: "И разыгрались же кони в поле…" по рассказам Шукшина (2019 год), "Темные аллеи" по рассказам Бунина (2018 год), "Москва-Петушки" по поэме Ерофеева (2016 год). Он призер и лауреат международных конкурсов и театральных фестивалей.
Комментарии
... а не плевать ли на него?