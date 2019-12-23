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На Ямале врачи извлекли из желудка ребенка 18-сантиметровый клок волос

, ИА "Амител"
Такую находку они обнаружили впервые
Фото: ural-meridiam.ru

Фото: ural-meridiam.ru

Редкую операцию по удалению из желудка шестилетнего ребенка 18-сантиметрового клока волос провели врачи в больнице Нового Уренгоя, сообщает РИА "Новости".

Пациент попал в медицинское учреждение с жалобой на сильные боли в животе. Врачи провели исследование и были очень удивлены. 

"Результаты удивили даже опытных врачей. Обнаруженное объемное образование в желудке оказалось волосяным комом длиной 18 сантиметров, в объеме около 8 сантиметров, по-научному – трихофитобезоар", – пояснил представитель больницы. 

Чтобы извлечь инородный предмет, специалистам пришлось разрезать брюшную стенку. Сейчас ребенок уже выписан из больницы. 

Хирург с 25-летним стажем, который проводил операцию, признался, что подобный случай в его практике первый. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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