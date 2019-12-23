На Ямале врачи извлекли из желудка ребенка 18-сантиметровый клок волос

Редкую операцию по удалению из желудка шестилетнего ребенка 18-сантиметрового клока волос провели врачи в больнице Нового Уренгоя, сообщает РИА "Новости".
Пациент попал в медицинское учреждение с жалобой на сильные боли в животе. Врачи провели исследование и были очень удивлены.
"Результаты удивили даже опытных врачей. Обнаруженное объемное образование в желудке оказалось волосяным комом длиной 18 сантиметров, в объеме около 8 сантиметров, по-научному – трихофитобезоар", – пояснил представитель больницы.
Чтобы извлечь инородный предмет, специалистам пришлось разрезать брюшную стенку. Сейчас ребенок уже выписан из больницы.
Хирург с 25-летним стажем, который проводил операцию, признался, что подобный случай в его практике первый.
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