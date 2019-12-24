ЛДПР провела пикет в поддержку детей-сирот в Барнауле

ЛДПР 24 декабря провела в Барнауле пикет с требованием обеспечить жильем детей-сирот, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального отделения партии.
Представители либерал-демократов вышли к кинотеатру "Мир" с лозунгами: "Дайте сиротам крышу над головой!", "Не жмись, чиновник! Тебе есть, где жить!", "Сиротам дом не выделяешь – закон российский нарушаешь!", "Сиротам – квартиры, чиновников – к ответу!", "Сироты – не бомжи!", "Хватит экономить на сиротах!", "Чиновник, тебе суд – не указ?"
Решение о проведении акции приняли после обращения барнаульца, который еще в 2014 году выиграл суд у Регионального жилищного управления. Судья обязал обеспечить жильем жителя краевой столицы, но он до сих пор ждет квартиру.
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