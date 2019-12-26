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Заведется или не заведется – вот в чем вопрос. Как выбрать АКБ для авто на зиму

, ИА "Амител"
Зима в самом разгаре. Впереди еще ждут январские морозы, а это серьезное испытание для автомобильной аккумуляторной батареи

Зима является настоящим испытанием для аккумуляторов автомобилей. Заведется или не заведется – вот в чем вопрос!

Чтобы ранним утром такой вопрос не мучил автовладельца – добро пожаловать в торговую сеть "Подкова" за новым аккумулятором. Прямо сейчас действует акция  "Скидка 500 рублей на все аккумуляторы"*.

А на что обращать внимание при выборе АКБ, чтобы она не подвела в мороз, расскажем далее.

Габариты

Площадка для установки проектируется строго под габариты аккумулятора, поэтому впихнуть батарею другого размера не выйдет. В легковых авто чаще всего используется два основных типоразмера: европейский и азиатский. Первые ниже и длиннее, вторые выше и уже. Чтобы не прогадать при покупке, обязательно измерьте старый аккумулятор.

Емкость

Емкость означает доступный запас энергии – другими словами, то, сколько раз подряд вы сможете провернуть стартером застывший на морозе двигатель.

Емкость измеряется в ампер-часах (А·ч, Ah). На легковых авто в зависимости от объема и типа двигателя емкость АКБ может быть от 45 до 66 А·ч. Самыми распространенными являются аккумуляторы емкостью 60 А·ч – они устанавливаются на большинство машин с бензиновыми моторами объемом от 1,3 до 1,9 л.

Емкость аккумуляторов для дизелей и внедорожников с большим объемом двигателя может достигать 75 и даже 90 А·ч.

Пусковой ток

Чем выше его значение, тем легче запускается двигатель. Обозначает максимальную величину тока, которую аккумулятор способен отдать за короткий промежуток времени от 10 до 30 секунд при температуре –18 °С. Пусковой ток всегда указывается на этикетке в амперах.

Среднее значение пускового тока для авто с бензиновыми двигателями составляет порядка 255 А, для дизелей – около 300 А.

Если есть возможность, лучше купить АКБ с более высокими показателями пускового тока. Такие аккумуляторы дороже, но гарантированно позволят запустить двигатель даже в сильный мороз.

Обслуживаемость

Сегодня на рынке доступны малообслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы. Первые предполагают некоторый уход и контроль, вторые же не требуют никаких вмешательств извне на протяжении всего срока эксплуатации.

Малообслуживаемые аккумуляторы отличаются более демократичной ценой. Время от времени в них нужно проверять уровень и плотность электролита, при необходимости доливая дистиллированную воду. Необслуживамые АКБ самодостаточны и не требуют внимания. Они меньше подвержены выкипанию электролита, поэтому дополнять их чем-либо не надо.

Дата изготовления

Многие автомобилисты стараются не покупать аккумуляторы, возраст которых более года. И это правильно. Срок службы аккумулятора отсчитывается с момента заливки электролита, а не с начала использования.

Проверка при покупке

Прежде чем купить аккумулятор, его нужно проверить с помощью нагрузочной вилки или специального тестера, находящихся всегда под рукой в специализированном магазине.

Напряжение так называемого холостого хода – то есть без подключения нагрузки – должно быть в пределах 12,5-12,7 В. Уровень заряда ниже 12,5 В говорит о том, что аккумулятор необходимо подзарядить. Но если есть возможность, лучше взять другой экземпляр.

При подключении нагрузки 150-180 А·ч в течение 10 секунд напряжение не должно падать ниже 11 В. От покупки аккумулятора, который не выдерживает этих параметров, тоже лучше отказаться.

Акции
Отслеживайте специальные предложения, скидки и акции, которые помогут вам сэкономить. Не спешите выкидывать старый АКБ, а сдайте его, чтобы получить скидку на новый. Так, например, такая акция действует в сети магазинов "Подкова".

Сеть магазинов "Подкова"
г. Барнаул, ул. Попова, 9
ул. Аносова, 1а
пр-д С.Власихинский, 67
ул. Покровская, 7
г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 60 (211-й км трассы Р256, "Маяк")
г. Бийск, ул. Шишкова, 47
Единая справочная: 8 (3852) 22-33-45
podkova22.ru

*Акция действует до 15.01.2020 г. Скидка не суммируется с другими акциями и скидками. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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