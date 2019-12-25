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Размер минимального взноса на капремонт домов вырастет в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Это плановое ежегодное повышение
Капремонт / Фото: eshche.ru

Капремонт / Фото: eshche.ru

С нового года в Алтайском крае вырастет размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Власти региона объяснили, что это плановое повышение, которое происходит ежегодно во всех регионах страны в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. 

В настоящий момент в региональном правительстве находится на согласовании проект постановления, согласно которому с 2020 года сумма ежемесячного взноса увеличится на 6,9% и составит от 5,62 до 6,89 рубля (увеличение от 36 до 44 копеек).

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае размер минимального взноса на капремонт составлял от 5,26 до 6,45 рубля за квадратный метр в зависимости от этажности и материала стен. 

"Увеличение минимального размера взноса на 2020 год обусловлено прежде всего потребностью в средствах, которые необходимо направить на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения выполнения ранее утвержденных планов следующего года", – говорится в сообщении на официальном сайте правительства Алтайского края. 

При этом подчеркивается, что губернатор Виктор Томенко дал указание об ограничении роста взноса на капитальный ремонт не выше, чем рост платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги, уже установленный на 2020 год.

Также пресс-служба правительства отмечает, что взносы на капремонт в Алтайском крае одни из самых низких среди регионов Сибирского федерального округа. Например, в 2020 году в Новосибирской области ежемесячный минимальный размер взносов повысят на 9,5 % и он составит 7,72 рубля за квадратный метр, в Омской области – 7,20 рубля (повышение на 7,4%), в Кемеровской области – 6,73 рубля и т.д.

В рамках краевой программы капремонта с 2014 по 2043 годы в Алтайском крае собираются отремонтировать 8,5 тысячи многоквартирных домов. С начала действия программы ремонт проведен в 1,8 тысячи многоквартирных домов. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составила 4,8 млрд рублей. В 2020 году ремонт запланирован на 259 объектах.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.12.2019 10:25
- гость -

Согласно официальным данным Минэкономразвития, прогноз по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Но в то же время министр экономического развития РФ Максим Орешкин сказал 15 июля журналистам, что МЭР не исключает годовую инфляцию в 2019 году ниже 4%
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В настоящий момент в региональном правительстве находится на согласовании проект постановления по этому вопросу, согласно которому с 2020 года сумма ежемесячного взноса увеличится на 6,9%
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Дави нас Вова, дави!

25.12.2019 10:35
- гость -

Я смотрю конец года прям все вверх по плану. Уже на вазелин денег не остается с этими плановыми повышениями.

25.12.2019 10:40
гость

Пришли сборщики дани татарского ханства, а жители Руси поголовно смеются - собирать уже нечего, так и ушли с ничем. Владимир Владимирович, как можно не замечать, народ уже смеется. Виток исторический спирали пришел в те далекие времена.

25.12.2019 10:44
Cправедливый

За это хоть то-нибудь платит, интересно!?

25.12.2019 10:45
- гость -

Пока живу, уже несколько раз слушал "Лебединое озеро"... Жду не дождусь услышать еще... Путина в кремлевской стене хоронить будут? Побыстрей бы, а то место пустует...

25.12.2019 10:54
Леня

У нас взнос платится на спецсчет в сбербанке, при оплате на его счет сбербанк берет приличную комиссию, при этом банк два года беспроцентно пользуется нашими деньгами (в размере 2 млн. руб.), может мозгов и совести у вас хватит принять закон о введении процента за пользование банком данными средствами и отмене комиссии, или вы для сбера и втб его принимали?

25.12.2019 11:14
- гость -

инфляция 3%, а рост на 6,9% это в связи с чем ?? зарплаты так не растут!!

25.12.2019 11:24
иван

Русский народ-терпило!!!

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