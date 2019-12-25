Из вуза – на завод. Как алтайский "Политех" готовит кадры для предприятий обороны

Пять студентов-четверокурсников Алтайского техуниверситета уже знают о своем профессиональном будущем. 24 декабря 2019 года они заключили договоры с Барнаульским патронным заводом. В вузе студенты пройдут полугодовую спецпрограмму, созданную совместно с заводом, а на предприятии их обучат работе на современном оборудовании. После получения диплома летом 2020 года выпускники пополнят штат завода. Такое сотрудничество вуза и БПЗ стало возможным благодаря очередной победе университета во всероссийском конкурсе "Новые кадры оборонно-промышленного комплекса".

Пять лет сотрудничества

Еще пять-шесть лет назад Барнаульский патронный завод испытывал острую нехватку кадров. На предприятии работало много пенсионеров: выпускники вузов неохотно шли за станки. Завод даже оплачивал обучение молодых специалистов в Балтийском технический университете в Санкт-Петербурге. За восемь лет за счет предприятия образование получили 52 человека, но на барнаульский завод вернулись лишь шесть.

Все изменилось в 2014 году, когда в Алтайском техническом университете появился факультет специальных технологий. Здесь готовят специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, и многие студенты обучаются по целевому направлению. Это значит, что после окончания вуза они пойдут на предприятие, которое платило им стипендию и принимало на практики. Барнаульский патронный завод одним из первых заключил договоры с "Политехом" на подготовку кадров.

"С 2014 года мы участвуем в федеральном конкурсе "Новые кадры ОПК" и обучаем студентов для разных оборонно-промышленных предприятий Алтайского края. На Барнаульском патронном заводе у нас есть базовая кафедра. Ее первыми студентами были сотрудники БПЗ. Днем они работали на предприятии, а вечером проходили обучение в АлтГТУ. Сейчас студенты кафедры проходят практику на заводе, а некоторые сотрудники предприятия преподают в вузе. Благодаря такому комплексному подходу качество обучения и заинтересованность студентов в профессии выросли. Мы планируем создать такие кафедры и на других предприятиях оборонно-промышленного комплекса", – говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков.

По словам ректора, сейчас в вузе изменились условия целевого обучения. Если несколько лет предприятие заключало целевой договор с абитуриентом перед его поступлением в вуз, то теперь завод может планировать сотрудничество со студентом любого курса. Учащиеся и педагоги уверены, что это повышает эффективность обучения, ведь на первом курсе не все определяются с профессией и потом могут пожалеть о своем решении. К концу обучения студенты делают уже осознанный выбор.

Судьбоносный договор

Никита Потопахин – один из пяти студентов, которые 24 декабря заключили договоры с Барнаульским патронным заводом. После окончания программы бакалавриата он будет работать на заводе, а некоторые продолжат обучение в АлтГТУ в магистратуре.

"Сейчас я на четвертом курсе, последние полгода мы пройдем спецобучение по программе "Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных процессов обработки боеприпасов и взрывателей". Наши практические занятия будут проходить на заводе, где я буду работать после учебы. Здесь планирую заниматься разработкой технологических процессов, изучать способы модернизации производства. Думаю, что сразу после бакалавриата поступлю в магистратуру и буду совмещать работу с учебой", – говорит Никита.

У молодых специалистов на заводе большие перспективы, подчеркивает директор предприятия Игорь Куппа. Они будут работать на современном оборудовании, куда допускают только специалистов с высшим образованием.

Ценные кадры для ценного оборудования

С 2012 по 2016 год на Барнаульском патронном заводе реализовывали программу модернизации производства и закупили несколько десятком станков с числовым программным управлением.

"На таком оборудовании должны работать высококвалифицированные специалисты с навыками программного управления. Они налаживают программное обеспечение и функционирование оборудования. Студенты АлтГТУ будут стажироваться непосредственно на производстве, и все будут делать своими руками. За каждым студентом мы закрепим наставников, которые поделятся своими практическими знаниями", – говорит управляющий директор Барнаульского ремонтно-инструментального завода Игорь Дедов.

Сейчас на патронном заводе работают 115 выпускников технического университета, еще 26 студентов вуза предприятие обучает по целевой программе.

"Нас интересуют специалисты, которые проходят дополнительную подготовку при техническом университете, связанную со спецификой барнаульского патронного завода. В 2018 году мы приняли 33 специалиста из технического университета, а в 2019 – 49. Многие заменили ушедших на пенсию сотрудников, и сейчас средний возраст на предприятии где-то около 40 лет", – говорит заместитель генерального директора Барнаульского станкостроительного завода Николай Степанов.

Специалисты завода говорят, что высококвалифицированные кадры, которые готовит техуниверситет, – основа предприятия. Благодаря их труду повышается качество продукции, улучшается контроль, внедряются новые программы и оборудование, которым выпускники с легкостью могут управлять. Поэтому на заводе и в вузе уверены, что в будущем сотрудничество по подготовке кадров будет еще более плодотворным.