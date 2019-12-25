Алтайская "Единая Россия" резко повысила свой рейтинг на фоне остальных отделений

Алтайское реготделение "Единой России" поднялось в федеральном рейтинге партии с 83-го на 38-е место. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Денис Голобородько.
"Подводя итоги работы за год, могу сказать, что к концу 2019 мы поднялись до 38-й строчки в федеральном рейтинге. В Сибирском федеральном округе мы занимаем второе место", – сообщил он.
В числе критериев оценки деятельности парторганизаций – социология, итоги участия в избирательных кампаниях, работа по выстраиванию сети отделений партии.
По словам Голобородько, на Алтае партия создала за год 246 новых первичных отделений, в ЕР вступили более тысячи новых членов. Активно работали с местными отделениями, "настройка" продолжится и в 2020 году. Руководство будет оценивать работу по приему в партию, участие в выборах, пропагандистскую работу. Для укрепления на местах единороссы запустили в этом году региональную партийную школу.
Руководитель регионального исполкома подчеркнул, что в 2020 году одной из задач будет участие в формировании избирательных комиссий и подготовка к избирательной кампании 2021.
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