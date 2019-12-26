Застрявшие фуры создали огромную пробку в Барнауле. Видео

Огромную пробку на улице Челюскинцев в краевой столице спровоцировали несколько фур, застрявших 26 декабря на дороге.
"По ул. Челюскинцев в сторону Папанинцев фуры не могут подняться в горку и из-за этого автомобилисты вынуждены объезжать их по "встречке", – гласит текст поста в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам местного жителя, это стало причиной огромной пробки, которая растянулась от проспекта Строителей до улицы Партизанской.
Автолюбителям рекомендуют по возможности объезжать проблемный участок.
Комментарии
Дальнобои на удачу попёрли у них же бизнес...
26.12.2019 14:21
- гость -
Жаль с правами мозгов не дают...))
Вчера два таких же Комс перегородили, при чем один "умник" начал обгонять второго "умника" и параллельно застрял, заслонив две полосы..... ну и скажите что у них в голове? бизнесмены ёпрст)))
Давно пора запретить большегрузам въезд в город. Необходимо построить к подъезду города Распределительный Центр там разгружать, а в городе развозить на Газелях... как вам идея Дорогие Наши Чиновники и Управленцы???
у них тоже лопаты не оказалось, искали у соседа?
26.12.2019 14:38
- гость -
Работал в одной организации, у нас руководство так и делало. Арендовало площадку на окраине города, там с большегрузов перегружали в газельки и развозили по требуемым адресам. Получалось быстрее, удобнее и эффективнее.
А ещё и мост старый закроют на ремонт и всё...хана!
А если груз надо дальше вести им перелетать Барнаул надо?
15:27
Я и в такой организации работал, там просто перелетали город и все.
"...Давно пора запретить большегрузам въезд в город. ..."
Транзитникам как запретишь въезд? Объездной дороги нет. Для того и будут строиться обходы. Только здесь же в комментариях постоянно вонь стоит, что не нужны они...
Кто пишет про транзит, расскажите что они делают на улице Челюскинцев????
Или вы не из нашего города, но надо срочно что-то написать?)))