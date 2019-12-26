Змеелов поцеловал кобру и поплатился за это. Видео

Житель индийского города Бхадравати попал в больницу после того, как попытался поцеловать пойманную им кобру, сообщает РИА "Новости".
Мужчина по просьбе местных жителей поймал ядовитую змею и решил продемонстрировать им популярный трюк, который видел на роликах в интернете – поцеловаться с ней.
Однако поцелуй не доставил змеелову-любителю приятных эмоций. Когда уже казалось, что номер удался, кобра вцепилась в губу "укротителю". В результате его экстренно госпитализировали.
По словам очевидца, мужчина допустил "детскую" ошибку – попытался поцеловать змею спереди, а не сзади.
Комментарии