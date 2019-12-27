"Ведьмак" вышел, но не зашел. В "Шишковке" объяснили, почему книга лучше сериала

Новый сериал "Ведьмак" Netflix по роману Анджея Сапковского бурно обсуждают поклонники одноименной книги и видеоигры. Алтайская краевая библиотека им. Шишкова не осталась в стороне и подготовила свое объяснение тому, почему "сериал вышел, но не зашел". В своем обзоре "Шишковка" ссылается на "наиболее продвинутых в жанре (фэнтези, – прим. редакции) читателей, уже посмотревших сериал".
Итак, по мнению экспертов от "Шишковки" сериал проигрывает трилогии Сапковского, потому что:
– В книге герои прописаны лучше, а их мотивы – четче и рельефнее.
– В книге автор аккуратно показывает свою позицию через детали, а не обращается к читателю "в лоб", применяя менторский тон. В сериале же наоборот.
– В книге больше жесткости, в то время как в сериале переизбыток толерантности. И это портит впечатление и идет вразрез с исторической составляющей (атмосфера Европы XIII века).
– В книге мифы очень красиво интегрированы в сюжет, происходит интересная интерпретация сказок.
– В книге показаны разные точки зрения на событие, идет постоянное развитие персонажей. В сериале герои остаются статичными и "плоскими".
Достоинства сериала:
Демонстрация боев. В книге все же описание батальных сцен довольно лаконичное, хотя и яркое.
Почему стоит прочитать "Ведьмак"?
Эта история – отличный вариант и для знакомства с жанром фэнтези и для тех, кто считает себя "продвинутым" в этой сфере. Потому что произведения такого класса – увы, все-таки редкость, отмечают в "Шишкове". Здесь и мечи, и монстры, магия и волшебство, хороший исторический контекст и крутой герой.
Комментарии
А еще в книге бездарно слит финал, важные герои перебиты за 5 минут, а после треша, войны, рек крови и расчлененки появляется белый единорог и всех спасает. Заплатка в виде диснеевского хэппи энда на неспособности писателя закончить свое творение. Надеюсь, в сериале такого не будет и сценаристы поработают лучше, чем сам Сапковский.