Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с "Уралом" под Заринском. Погибли четыре человека

На автодороге Заринск – Смазнево – Голуха 27 декабря произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Nissan двигался в сторону Заринска и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Урал". В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пассажиры иномарки.
"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии, а также личности погибших устанавливаются", – сообщили в ГИБДД.
Комментарии
Ну вот, снова горе постучалось в чью то дверь... Друзья, будьте аккуратней на дорогах, не надо торопиться...
Больше всего жаль водителя Урала. Судя по следам на снегу в попытке избежать столкновения он увёл машину в кювет. Работодатель за такое, его в лучшем случае уволит.