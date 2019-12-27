Омич рассказал, что полицейские подбросили ему наркотики, и был найден без головы

25-летний житель Омска обратился к общественности с просьбой распространить информацию о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики, а позднее был найден мертвым, сообщает om1.
Парень рассказал, что был задержан правоохранительными органами и ему подбросили пакетик с ''солями". По версии Росгвардии, вещество находилось у молодого человека в момент задержания, и он признался в распространении наркотиков.
Несмотря на обращение за помощью в социальные сети, большого резонанса это дело не получило и через 10 дней после задержания омича нашли обезглавленным на ж/д путях.
По предварительной информации, молодого человека не убивали, но невеста парня уверена в том, что его убили. Она рассказала, что на месте происшествия не было крови, и предположила, что к рельсам привезли труп ее жениха.
Комментарии
"По предварительной информации, молодого человека не убивали", ну да, он покончил жизнь самоубийством через отрезание себе головы!
Да вы что, сотрудники росгвардии честнейшие и добрейшие люди, они даже женщин по груди не бьют...
У власти бандиты.
Несмотря на обращение за помощью в социальные сети, большого резонанса это дело не получило
А почему?
сотрудники росгвардии честнейшие и добрейшие люди
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Они настолько честные и добрые, что вынуждены творить свои дела в масках, чтобы соседи и родственники не узнали насколько они "честные и добрые"
Надо чтоб невеста через соцсети собрала деньги на независимую экспертизу.Эксперты посветили бы рельсы туда-сюда ультрафиолетом на том участке на предмет обнаружения крови.Если кровь обнаружится-значит наркоман покончил с собой.Если нет-выявить убийц,привезших труп.Скорее всего те тоже наркоманы из одной наркобанды сшибающих большие бабки.
-Что-то этот много в соц сетях разбазарился,-сказал один росгвардеец другому.-Давай ему голову отрежем чтоб много не болтал.
-А давай,-согласился другой росгвардеец.-Всё равно башка пропащая.
Ниудивлен , это почерк гвардейцев кардинала, канальи!
Вот ещё один гасконец покинул сей бренный мир.