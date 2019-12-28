Вдова Лужкова объявлена в розыск по уголовной статье

Суд объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете, сообщают "Вести".
Она обвиняется в нарушении части 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. Дело возбуждено по заявлению финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены, Виктора.
Отмечается, что суд по клевете может состояться без присутствия ответчика. В настоящее время постановление о розыске не вступило в силу и может быть обжаловано, поскольку еще должно поступить для исполнения в МВД. Адвокат потерпевшей выразил надежду на то, что Елена Батурина по собственной воле явится на заседание суда.
Комментарии
Больные.
Я щитаю што в правовом государстве при переделе собственности бывшых лигетивных все их успешные родственники должны быть под домашним арестом,до полной передачи их активов Нашим кумирам!
Долго старика Батурина слышно небыло.
Гниды пожирают друг друга.
Талантливая жена брат даже рядом не стоял.
28.12.2019 10:28
Даша Сибирячк
В первую очередь научитесь грамотно выражать СВОИ мысли.
У все кто у бюджета жены таланты .
В первую очередь научитесь грамотно выражать СВОИ мысли.
Я, последняя буковка, а голос подает, как ярая вертухайка. Проверяй свои тетрадки, здесь пишут, как могут.
28.12.2019 11:14
гость
Навешивание ярлыков не самая лучшая часть внутреннего мира человека.
Не можешь писать , не пиши - за умного сойдешь.