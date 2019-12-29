Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Международный аэропорт Алма-Аты на официальной странице в Facebook опубликовал поминутную хронологию катастрофы с самолетом Fokker-100.
Самолет взлетел в 07:21 и уже через минуту пропал с радаров. В 07:24 объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной службы аэропорта.
Дальнейшие события развивались следующим образом:
07:27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К";
07:35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А";
07:36 – на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров;
07:38 – на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров;
07:39 – начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медучреждений Алма-Аты;
07:42 – на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта;
08:10 – в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.
Напомним, что самолет авиакомпании Bek air потерпел крушение 27 декабря. На борту судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. 12 человек погибли, еще 49 получили ранения.
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