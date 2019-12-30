Пешком быстрее. Барнаул встал в полуденных пробках

Полуденные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 30 декабря. К 13:30 по данным сервиса "Яндекс. Пробки" ситуация на дорогах оценивается на максимальные 10 баллов – "пешком быстрее".
Проспекты Комсомольский, Строителей, Ленина, Красноармейский и Калинина стоят почти по всей своей протяженности. Аналогичная ситуация на улицах Челюскинцев, Гоголя, Советской Армии, Попова, Малахова, Воровского, Северо-Западной и Матросова.
Тяжелая ситуация с движением на участках улицы Власихинской (от Попова до Ленточного Бора) и Павловского тракта (от Строителей до Солнечной Поляны). Большая пробка собралась на Ленточном Бору перед поворотом на улицу Власихинскую.
Во многом этому способствует предновогодняя суета. Горожане стремятся использовать высвободившееся время, чтобы подготовиться к Новому году.
Также ситуация местами осложнена последствиями мощного снегопада. Ранее дорожники информировали, что потребуется неделя, чтобы убрать весь снег с дорог и тротуаров.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
не полуденные, а предновогодние...
Жесть какая то!!!!!!!!!!!!!!! Вы че все с цепи сорвались? Новый год неожиданно настал?
Из 4 полос на Строителей осталось 2.5. Вот почистили, молодцы. И так везде.
Люди сходят с ума в эти дни, как будто завтра/послезавтра закроют все магазины на месяц.
при чем тут магазины? кто то на отдых уезжает, кто то в деревню, кто на корпоративы, кто на детские елки. триста миллионов причин
30.12.2019 14:44
- гость -
при чем тут магазины? кто то на отдых уезжает, кто то в деревню, кто на
? У подавляющего большинства сегодня полный рабочий день!
Вот вот, вы тут еще все работаем а город в пробках, кто все эти не работающие люди?
30.12.2019 14:55
- гость -
у многих свой бизнес, много самозанятых, многих отпустили, корпораты опять же
кто то взял за свой счет, кто то отпросился на елку или в цирк с ребенком
"Хм, а что если съездить и закупиться к Новому году за два дня до праздника?"
Подумали абсолютно все люди в этом городе
.
я не против, ездите кто хотите - но к 16-00 просьба освободить дороги тем кто поедет с работы просто домой.
И снова шутник Дед мороз, раскрошил над Барнаулом таблеточку "Vиагры".
Прошлый раз город стоял трое суток, в этот раз прогнозируется стояк в неделю минимум.
Горожане стремятся использовать высвободившееся время, чтобы подготовиться к Новому году.
а че оно у них высвободилось? будний день, рабочий
поеду покатаюсь.
поеду покатаюсь. цволочь! пойду тебя догонять
бижы на ленинский
поеду покатаюсь.
на лыжах