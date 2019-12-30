Футболисты РПЛ Александр Соболев и Юрий Дупин прилетят в Барнаула на кибертурнир

Футболисты РПЛ Александр Соболев и Юрий Дупин прилетят в Барнаул на кибертурнир по FIFA-20, который организован Центром киберспорта и проектом Melamedia. Его основал наш земляк, комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед.
Турнир стартует в Центре киберспорта 5 января – в этот день участников ждет отборочный раунд. Его посетят два футболиста Премьер-лиги, барнаульские воспитанники, вратарь "Рубина" Юрий Дюпин и нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев. Последнего, к слову, уже "сватают" в ведущие российские и европейские клубы.
Финальная часть запланирована на 6 января – именно в этот день сюда придут Юрий Дюпин и Александр Соболев. Они проведут автограф-сессию и сфотографируются со всеми желающими. Победителей ждут призы и подарки от "Матч ТВ". Главный приз – возможность сыграть со звездными гостями в FIFA 2020.
Вести мероприятие и комментировать игры будет корреспондент "Матч ТВ" Михаил Меламед. А еще турнир посетят действующие и бывшие игроки барнаульского "Динамо": Владимир Завьялов, Владислав Хмелевский, Константин Гарбуз, Александр Яркин, Антон Киселев и другие.
6 января соревнования начнутся в 14:00. "Центр Киберспорта" находится в здании бывшего кинотеатра "Россия".
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