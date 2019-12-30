Глава Алтая второй раз за год открыл ледовый дворец и сделал упражнение на бицепс

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 29 декабря открыл спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант" в селе Майма. Самое интересное, что он уже открывал спортивный объект в сентябре за несколько дней до выборов.
Долгострой возводился с 2012 года. Работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, затем возобновились по поручению президента Владимира Путина. Однако и после этого сроки сдачи постоянно переносились, строительство затягивалось.
"1 сентября текущего года прошло техническое открытие здания, было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, мы проверили качество первого искусственного льда. Но еще оставались еще некоторые доработки. На сегодня строительные работы завершены, и наш ледовый дворец готов принимать спортсменов и просто желающих покататься на коньках со всей республики", – отметил глава региона.
По его словам, комплекс "Атлант" – прекрасный новогодний подарок для жителей республики, на каникулах здесь будут проходить бесплатные массовые катания на коньках, обучающие тренировки по фигурному катанию, по хоккею с шайбой.
Трибуны ледовой арены вмещают свыше 560 человек, построены раздевалки, душевые и другие помещения. Здесь также будет открыт спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес-зал и тренажерный зал.
В рамках открытия ледового дворца состоялось показательное выступление начинающих фигуристов. Также прошел первый матч по хоккею с шайбой на Кубок главы Республики Алтай. На лед вышли хоккейные команды из Маймы и Соузги. Старт спортивному соревнованию дал Олег Хорохордин, выйдя на лед для вбрасывания шайбы.
По итогам матча победу со счетом 5:3 одержала команда из села Соузги. Олег Хорохордин вручил победителям Кубок главы Республики Алтай.
Также глава региона посетил тренажерный зал, где сделал упражнение на бицепс. Видео того, как качать мышцы рук, Хорохордин выложил в своих соцсетях.
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