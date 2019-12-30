Опубликован новый дизайн электронных билетов РЖД

Фото: "Студия Артемия Лебедева"
Студия Артемия Лебедева презентовала новый дизайн электронных билетов на поезда РЖД.
"Информация на билете расположена так, что самое важное бросается в глаза, а остальное спокойно ждет своей очереди", – гласит текст презентации.
Билет разделен на три блока. Первый содержит наиболее важную информацию: номер поезда, вагона и время отправления – эта часть выделена самым крупным шрифтом. Здесь также размещена информация о маршруте, такая как адрес вокзала, часовой пояс и время в пути.
Второй блок несет в себе сведения о тарифе и классе обслуживания, а также помогает клиенту подготовиться к поездке. Например, содержит информацию об оснащении вагона и платных услугах.
Последний блок состоит из схемы размещения пассажиров и багажа в вагоне. При этом учитывается даже пол и возраст клиента.
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