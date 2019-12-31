Презумпцию согласия на посмертное донорство могут ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что в России готов закон о презумпции согласия на донорство органов после смерти, сообщает "Парламентская газета".
Депутат отметил, что над инициативой велась долгая совместная работа с Минздравом и профессиональным сообществом, однако закон еще предстоит долго обсуждать.
"Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство – то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного – при определенных условиях – отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга", – пояснил парламентарий.
Он добавил, что в законе четко прописана обязанность врачей информировать родственников умершего о намерении изъять его органы. Если родственников нет – вопрос будет решаться консилиумом.
Комментарии
И начнутся заказы органов во всех клиниках страны. Спасать будет не выгодно, а врачу за орган будет откат хороший.
Ерунду уважаемый пишешь.
Законы принимаются в такой трактовке, в которой угодно этой прогнившей от коррупции власти!
А Путина на органы тоже можно распластать?
В данном случае для людей этот закон пишется.