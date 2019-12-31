Нарушение режима сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Группа британских ученых обнаружила связь между коротким или длинным сном и фиброзом легких, пишет "Лента".
Медики заявили, что оптимальная продолжительность дня для человека составляет семь часов. Отклонение от нормы в обе стороны может нанести серьезный ущерб здоровью. Нарушение биоритмов увеличивает риск развития фиброза легких - разрастания соединительной ткани в результате воспаления. От этого заболевания ежегодно умирает около пяти тысяч жителей Великобритании.
Наиболее опасен в этом случае превышение нормы сна. Люди, которые спят свыше 11 часов на треть чаще болеют фиброзом чем те, кто выбирает оптимальный сон.
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