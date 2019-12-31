В России предложили наказывать водителей, провоцирующих пробки

Депутат Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для водителей, которые провоцируют пробки, пишет РИА "Новости".
В своем обращении он отмечает, что ситуация на российских дорогах ухудшилась. Чиновник связал это с увеличением общего количества автомобилей.
"В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда – снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам", – написал он.
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