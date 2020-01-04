Футболист Федор Смолов раскрыл отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

29-летний футболист московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал несколько фотографий с внучкой Ельцина Марией Юмашевой.
Ранее поклонники футболиста уже замечали публикации с Марией на странице спортсмена. Кроме того, их часто видели вместе на различных светских мероприятиях.
В этот раз они вместе улетели на отдых. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений пара не делала, фанаты перечитали все комментарии, которые молодые люди оставляют друг другу и пришли к выводу о том, что они состоят в отношениях.
Некоторые пользователи сети все-таки сомневаются в этом и ждут подтверждения теории от самого Смолова.
Комментарии
Я за её деда голосовал
А Федя к ней подкрался
Прекрасная новость
Куда навальный смотрит?Они что там в фбк,не проспались?Это же внучка ставленника Путина!
О, ещё один членчик в семейке гнидышей.
Надо в фбк сбросить сотку-другую.Пусть прояснят нас по этому вопросу.