Женщина в цветном платье и розовом пиджаке пропала в Алтайском крае

В Алтайском крае разыскивают 41-летнюю Елену Бессмертных (Вакулину) из села Корболиха. О ее местонахождении ничего неизвестно с 27 декабря 2019 года.
Об этом сообщает алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы: рост – 162 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза черные. Была одета в коричневые сапоги, цветное платье, розовый пиджак и белую куртку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии
Праздники.