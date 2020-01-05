Количество зарегистрированных в России автомобилей превысило 60 млн

В собственности у россиян находится более 60,5 млн автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
"В России зарегистрировано свыше 60,5 млн транспортных средств, что на 1,3% больше, чем годом ранее", – рассказали изданию в министерстве.
В МВД также подчеркнули, что самое "благодатное" для автолюбителей время – весна и начало лета: в этот период в России регистрируют наибольшее количество новых автомобилей. А больше всего транспортных средств зарегистрированы в Москве и Московской области.
Напомним, с 1 января 2020 года в России изменились правила регистрации автомобилей. Теперь получить госномера можно прямо в автосалоне в день покупки. А если вы хотите узнать, что еще изменилось в жизни россиян с 1 января 2020 года, читайте наш материал.
Комментарии
Техосмотр... Изменился... Такую хрень развели... Как космический корабль...
Бедный Россиянин . У каждого авто.
Такое возможно только в Правовом государстве!
Бедный Россиянин . У каждого авто.
Согласно вики, по количеству корыт на 1000 душ населения, Россия на 43 месте.