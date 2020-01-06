Молодой крымский полицейский сбил насмерть пешехода на служебном авто

В Крыму задержали 26-летнего полицейского за наезд на трех пешеходов, один из которых скончался, сообщает республиканский Следком.
"Поздним вечером 4 января 2020 года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайского совершил наезд на троих пешеходов – мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался. Двум пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести", – сказано в релизе ведомства.
В совершении ДТП подозревается начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Республики Крым. Против него возбудили уголовное дело (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
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