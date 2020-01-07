Дом, стоящий на воде, продают в Алтайском крае. В водоеме водится рыба, удить которую можно не выходя из дома, прямо с крыльца. Пруд облагорожен камнями, здесь есть мостик и искусственный водопад, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Усадьба находится в селе Новоегорьевском у кромки бора, в 350 м от знаменитого озера Горькое, сообщает собственник, который самостоятельно пытается продать объект за 13 860 000 рублей.
Отмечается, что коттедж построен из бревен, он имеет площадь 250 кв. м и два этажа. В нем три комнаты, три санузла, кухня, бойлерная. На территории также есть баня, недостроенный бассейн со SPA-зоной, беседка с тандыром, огромный вольер для собак, погреб, теплица, гараж с летней гостевой пристройкой.
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