Оперного певца в Новосибирске заподозрили в изнасиловании 13-й девочки

Солист Новосибирского театра оперы и балета подозревается в насилии над 13-ей девочкой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ. Сейчас артист задержан.
Как сообщают местные СМИ, случай произошел 4 января в квартире злоумышленника. Пострадавшей 13 лет, подозреваемому 30. Он работает солистом хора НОВАТа.
В труппе молодой человек выступает с 2019 года. Этой зимой он задействован в нескольких постановках. На своей страничке в соцсетях новосибирец приглашает друзей на мероприятия со своим участием — оперетту и оперу-сказку.
Известно, что 30-летний артист пришел в театр в 2019 году: до этого он выступал в одном из ансамблей новосибирской филармонии.
Комментарии
...в изнасиловании 13-й девочки..
А предыдущие 12 девочек где? Может быть 13-летней? Понимаю, что написать "тринадцатилетней" у вас грамоты не хватит. Но когда же вас,наконец, наберут по конкурсу, а не по объявлению.