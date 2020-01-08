Шоумен Сергей Зверев провел одиночный пикет на Байкале

Шоумен и уроженец Иркутской области Сергей Зверев посетил родной регион и в поселке Култук провел очередной одиночный пикет. Он рассказал в своем аккаунте в "Инстаграме", что завод по розливу воды, построенный на берегу Байкала, до сих пор не снесен.
"Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы. Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена. На людей, которые пытаются приблизиться к заводу пофотографировать или узнать, когда будут его сносить, охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак, и люди еле успевают убежать", – рассказал шоумен своим подписчикам.
В марте 2019 года Сергей Зверев провел одиночный пикет в защиту озера на Красной площади. За это его оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Комментарии
Пикет проведён по всем правила,на расстоянии 50 метрев никаких других пикетчиков не наблюдалось.
PS И хорошо что злые собаки не покусали людей:те успевали убежать.
Это китайский завод? Кто разрешил, кто имеет дивиденды с этого преступления?!
уроженец Иркутской области Сергей Зверев
Там новый губернатор Иркутской области его ориентации, видео по интернету гуляет. Звереву надо к нему обращаться, слышал, что гомики друг друга поддерживают.
11.8
Если в голове не умных мыслей, лучше промолчать..
- гость -
уроженец Иркутской области Сергей Зверев
Там новый губернатор Иркутской области его ориентации, видео по интернету гуляет. Звереву надо к нему обращаться, слышал, что гомики друг друга поддерживают.
ты олень конкретный!!! чел. против китайцев родину защищает!
Не олень он - китаец или путиноид...
Как у себя дома уже орудуют почему никаких заградительных пошлин не вводится??? У себя то они уже всю природу уничтожили!
- гость -
уроженец Иркутской области Сергей Зверев
Там новый губернатор Иркутской области его ориентации, видео по интернету гуляет. Звереву надо к нему обращаться, слышал, что гомики друг друга поддерживают.
его драл его ? почему так говоришь, латентный что ли?
тебе слабо выйти? очко жмёт? а зверев у него стальные яйца!