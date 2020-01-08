Среда, 8 Январь, 17:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
11см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеСнегопады на АлтаеИтоги года-2019
Новости

"Первый" уже не первый. Составлен рейтинг самых популярных российских телеканалов

, ИА "Амител"
Лидером рейтинга четвертый год подряд становится "Россия-1"
Фото: miro.medium.com

Фото: miro.medium.com

В 2019 году самым популярным телеканалом у жителей страны стал "Россия 1". Его аудитория за год выросла до 11,8%. При этом ВГТРК занимает лидерские позиции четвертый год подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование российского отделения компании ECI Media Management.

На втором месте в рейтинге находится телеканал "Первый", аудитория которого по итогам 2019 года составила 10,4%. Третье место в списке популярных среди жителей страны телеканалов занял НТВ — его доля составила 8,9%.

Существенный прирост аудитории был зафиксирован у телеканала "Домашний". Также увеличилось число телезрителей у СТС, "ТВ Центра", РЕН ТВ, "Карусели", "России 24", ТВ3, "Пятницы", "Муз ТВ" и "Ю".

Материалы по теме

 


Комментарии

8.01.2020 15:30
гость

самым популярным телеканалом у жителей страны стал "Россия 1

А что по России 1 показывают, чего нет по Первому?

8.01.2020 15:38
- гость -

Малахова показывают.

8.01.2020 15:39
Друк

По всем выше перечисленным каналам смотреть нечего

8.01.2020 15:54
- гость -

Что 1-й, что 2-й, оба - помойка.

8.01.2020 16:07
гость

Мне еще интересно, Первый и Россия 1 вроде бы претендуют на патриотичность и есть патриотические фильмы, например, "Движение вверх". Но почему то его ни на Первом, ни на России 1, по-моему, так и не показали. Как будто если фильм более менее хороший, он для этих каналов не подходит. А вот какая-нибудь хрень подходит

8.01.2020 16:08
Пионер

Карусель нормальный канал

8.01.2020 16:11
Патамушта

Первый канал давно уже скатывается, мое мнение.
Да и с финансами у них тяжко, по уши в долгах

8.01.2020 16:15
гость

Уходит рейтинг, уходят финансы. Даже если появляются хорошие фильмы, они появляются на этих каналах лет через 5 или не появляются вообще. У них не хватает денег, чтобы купить приличный фильм даже через год после его появления

8.01.2020 17:03
- гость -

Самый популярный в России канал, это Ютуб.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:44
Граждане семи стран были на борту разбившегося в Иране украинского самолета 0
16:07
В Алтайском крае иномарка провалилась колесом в дыру на мосту 1
15:42
Не на пользу россиянам. Депутат Госдумы предложил сократить новогодние каникулы 17
15:12
"Первый" уже не первый. Составлен рейтинг самых популярных российских телеканалов 9
14:52
Самый "страшный" день. Как настроиться на работу 9 января 2
14:15
В сибирском городе около мусорного бака обнаружили тело младенца 0
13:40
Третья мировая война. Почему о ней говорят и начнется ли она в 2020 году? 30
13:35
В Иране назвали причину крушения украинского боинга 2
13:22
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году 7
12:54
Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Что произошло? 10
12:34
В Сибири сгорел крупный торговый центр 3
12:00
Время чудес. Алтайская сказка "Как появилось Телецкое озеро" 1
11:54
Журналист опубликовал видео крушения украинского боинга 3
11:08
Украинский лайнер со 167 пассажирами разбился в Иране 61
10:14
Шоумен Сергей Зверев провел одиночный пикет на Байкале 3
09:45
В России изменили порядок поверки бытовых счетчиков 10
09:24
30 км дорог отремонтируют в Бийске в 2020 году 0
08:55
Жители Алтайского края рассказали, сколько выпивают шампанского в Новый год 4
08:22
"Какой еще фонарик?". Житель Новокузнецка снял НЛО 2
07:47
Приметы на Собор Пресвятой Богородицы-2020: не варите кисель и берегите беременных 0
07:14
До -15. Какой будет погода в Алтайском крае 8 января 0
06:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 2
06:11
Как и когда нужно выбрасывать новогоднюю елку? 5
21:02
Модель заработала миллион на борьбу с пожарами в Австралии, отправляя фото голой 8
20:13
"Шпионка" Мария Бутина рассказала, как встречала Новый год в Барнауле 41
19:26
Рождественского оленя для езды продают в Барнауле за 60 тысяч 1
18:54
В зоопарке Барнаула в новогоднюю ночь родилось восемь поросят 0
18:14
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии 0
17:43
Алтайский митрополит в рождественскую ночь помолился за мир на Украине 11
17:15
Оперного певца в Новосибирске заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки 0
16:39
Если хозяина нет. Собаки за год покусали около 600 жителей Алтая 9
16:12
Аномально теплая погода пришла в регионы Сибири 4
15:33
Ни один верующий не пострадал: рождественская ночь на Алтае прошла без ЧП 1
15:09
Дом, стоящий на воде, продают в Алтайском крае 8
14:31
Новый участок Чуйского тракта построят на Алтае 8
14:06
Мать в Хабаровске оставила ребенка на балконе, а через пять часов он замерз насмерть 4
13:32
Аэропорт в Республике Алтай реконструируют в 2022 году 1
13:03
Автобус с туристами из Бийска застрял по дороге в Шерегеш 1
12:29
Друг онколога Павленко рассказал о последних днях его жизни 1
12:05
Ночь перед Рождеством: как в храме Барнаула прошло богослужение 0
11:30
"Победе" запретили рейсы с дешевыми билетами из городов Сибири в Таиланд 10
11:03
Медведев выделил 650 миллионов на противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске 7
10:32
Томенко на Рождество сходил в храм с двумя замами и кандидатом в мэры Барнаула 22
10:03
Традиции Рождества 2020: Можно ли работать и ходить в баню в праздник 22
09:41
Президент Путин встретил Рождество в Петербурге третий раз подряд 26
09:06
Строительство нового казино начнется на Алтае в 2020 году 23
08:32
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 2
07:55
Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года 1
07:35
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 8
07:19
"Король Лев" стал самым кассовым фильмом 2019 года в Алтайском крае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.