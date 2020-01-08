"Первый" уже не первый. Составлен рейтинг самых популярных российских телеканалов

В 2019 году самым популярным телеканалом у жителей страны стал "Россия 1". Его аудитория за год выросла до 11,8%. При этом ВГТРК занимает лидерские позиции четвертый год подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование российского отделения компании ECI Media Management.
На втором месте в рейтинге находится телеканал "Первый", аудитория которого по итогам 2019 года составила 10,4%. Третье место в списке популярных среди жителей страны телеканалов занял НТВ — его доля составила 8,9%.
Существенный прирост аудитории был зафиксирован у телеканала "Домашний". Также увеличилось число телезрителей у СТС, "ТВ Центра", РЕН ТВ, "Карусели", "России 24", ТВ3, "Пятницы", "Муз ТВ" и "Ю".
Комментарии
самым популярным телеканалом у жителей страны стал "Россия 1
А что по России 1 показывают, чего нет по Первому?
Малахова показывают.
По всем выше перечисленным каналам смотреть нечего
Что 1-й, что 2-й, оба - помойка.
Мне еще интересно, Первый и Россия 1 вроде бы претендуют на патриотичность и есть патриотические фильмы, например, "Движение вверх". Но почему то его ни на Первом, ни на России 1, по-моему, так и не показали. Как будто если фильм более менее хороший, он для этих каналов не подходит. А вот какая-нибудь хрень подходит
Карусель нормальный канал
Первый канал давно уже скатывается, мое мнение.
Да и с финансами у них тяжко, по уши в долгах
Уходит рейтинг, уходят финансы. Даже если появляются хорошие фильмы, они появляются на этих каналах лет через 5 или не появляются вообще. У них не хватает денег, чтобы купить приличный фильм даже через год после его появления
Самый популярный в России канал, это Ютуб.