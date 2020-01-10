В Алтайском крае 10 января ожидаются морозы до -28°C

Пасмурную и холодную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 10 января, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -11°C до -16°C (в предгорьях – от -6°C), ночью – от -18°C до -23°C (местами – до -28°C). В отдельных районах выпадут осадки в виде снега.
Сохранится слабый ветер. Его скорость может достигать до 7 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -13°C до -15°C, в темное – от -21°C до -23°C. Пройдет небольшой снегопад. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.
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