Завкафедры алтайского вуза отправили в колонию за взятки

Городской суд наукограда признал заведующего кафедры Бийского технологического института АлтГТУ виновным во взятках, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы и миллиона рублей штрафа. Отбывать срок педагог будет в колонии общего режима. Кроме того, на протяжении двух лет он не сможет занимать определенные должности в госучреждениях.
Сторона защиты обжаловала вердикт, сочтя его слишком суровым, но безуспешно – апелляция оставлена без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
Как установлено судом и следствием, профессор предлагал студентам ставить положительные оценки за экзамены и зачеты без фактической их сдачи за денежное вознаграждение. Учащиеся неоднократно использовали предоставленную им альтернативу заучиванию материалов курса.
Комментарии
Завкафедрой!
Куда вас отправить, безграмотные писаки? Где вас обучат? «Завкафедры»!!!! Позор!
Туда же откуда и все
Быть глупым и безграмотным сейчас очень модно.