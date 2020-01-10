Жители Алтайского края в ночь на 11 января увидят лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение года, потому что Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Во время затмения южный край Луны заметно потемнеет, сообщили в московском планетарии.
Момент наибольшей фазы полутеневого лунного затмения (0,92) в Алтайском крае наступит 10 января в 2:10 по местному времени. Однако сам процесс начнется 00:08 и продлится общей сложность 4 часа 4 минуты – до 4:12.
Помешать процессу наблюдения могут плохие метеоусловия, но на этот раз жителям региона повезло – над большей частью территории наблюдается чистое небо.
Полутеневое лунное затмение – это затмение, при котором Луна заходит в полутень Земли, а не попадает в полную тень. Полутень – область пространства, в которой планета заслоняет Солнце лишь частично.
При полутеневом лунном затмении Луна не приобретает "кровавого оттенка", но ее яркость незначительно уменьшается. Если спутник Земли пройдет вблизи конуса полной тени, то можно увидеть небольшое потемнение одного края лунного диска.
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