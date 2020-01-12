Врачи рассказали о признаках плохого кровообращения в организме

Врачи рассказали о симптомах нарушения кровообращения и обменных процессов в организме человека, пишет "МК".
Один из главных признаков – онемение конечностей и характерное покалывание. Кроме того, на проблемы может указывать изменение цвета рук и ног или их побледнение.
О плохом перегоне крови в организме может сигнализировать боль в руках и ногах или то, что конечности становятся холодными.
Не самые очевидные признаки проблем с кровеносной системой – проблемы с ростом ногтей на ногах и трудности в половой жизни. При обнаружении этих симптомов стоит сразу обратиться к врачу, чтобы избежать более серьезных последствий.
Комментарии
Когда сексом занимаюсь в неудобной позе - ноги затекают. Оно?
если можете заниматься значить не оно