Известная модель выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

Модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа в доме в центре Москвы, сообщает "РЕН ТВ".
Инцидент произошел после того, как девушка вместе со своим партнером — внуком режиссера Никиты Михалкова, проводила время в одном из баров города. Молодой человек выпил лишнего и по прибытию домой лег спать, а через некоторое время случайный прохожий увидел, что Ксения выпала из окна.
После падения она была в сознании и попросила вызвать ей медиков. Прибывшая на место бригада врачей диагностировала у Ксении вывих бедра, а мужчину разбудили сотрудники правоохранительных органов.
Комментарии
Это как нужно нажраться?
Они не жрут... Они нюкают))..
А этот, который жизни учит в телевизоре, пусть в семейке своей порядки наводит.
С 3го этажа бедро вывихнула?
высший пелотаж