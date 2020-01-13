Барнаульский альпинист собрался на пик Коммунизма

Участники международного проекта "Снежный барс" намерены совершить восхождение на пик Коммунизма в Таджикистане. Цель альпинистов – покорить самые высокие пики СНГ. Команда уже поднималась на четыре вершины: Ленина, Победы, Корженевской и Хан-Тенгри.
В проекте участвуют 13 человек. Один из них – барнаулец Алексей Усатых. Если он дойдет до конца, то станет первым жителем Алтайского края, поднявшимся на пик Коммунизма.
Справка: Пик Исмоила Сомони (пик Сталина, пик Коммунизма, 7495 м) – высочайшая вершина Таджикистана, самая высокая точка бывшего СССР.
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