Уход, который продлевает жизнь, предлагают в новом пансионате под Барнаулом

Пансионат "Новые Зори", окруженный сосновым бором в Павловском районе, оказывает качественную и высококвалифицированную помощь пожилым людям. Здесь находят подход к каждому жильцу. Ведь когда речь идет о пансионате для престарелых, на первый план выходит необходимость обеспечить человеку домашний уют вне родных стен.
Социальное учреждение организовано в здании бывшей районной больницы. Оно было полностью отремонтировано под нужды постояльцев: одно-, двух-, трехместные комнаты для проживания с санузлом и душем, функциональными высокими кроватями, с которых легко встать без посторонней помощи, широкими дверными проемами для инвалидных колясок. Да и вся территория учреждения обустроена в рамках доступной среды – предусмотрен лифт на второй этаж; здесь убрали все пороги, построили пандусы, оборудовали помещения поручнями, реконструировали большой балкон.
Расположился пансионат на обширной территории прямо на окраине соснового бора под Барнаулом. Лесной воздух, дворик, оборудованный дорожками и скамейками, центр которого украшен красивой елью, и ухоженный газон сделают прогулки постояльцев особенно приятными. Для посетителей пансионата "Новые Зори" создана отдельная вместительная парковка.
В пансионате проведена современная система вентиляции, которая обеспечивает помещения свежим воздухом. К зданию подведена новая теплотрасса – мощная система отопления учитывает особую потребность в тепле для пожилых и больных людей. Подведены новые трубы водоснабжения, заменена система канализации. Смонтирована современная система пожарной сигнализации, испытан пожарный водопровод.
Здесь постояльцы будут в безопасности. Круглосуточно на территории и в общих помещениях ведется видеонаблюдение. Видеокамеру можно установить и в палате, чтобы родственники прямо со своего смартфона могли наблюдать за происходящим. Место сестры-сиделки оборудовано монитором видеонаблюдения и пультом для приема вызова от каждого постояльца.
В отличие от государственных пансионатов здесь не потребуют множества бумаг, справок, а также нет больших очередей, как в государственных паллиативных больницах.
"Новые зори" – это не дешевый вариант пансионата. Но цена полностью соответствует уютному размещению, качеству ухода и достойному обслуживанию.
Пансионат "Новые Зори" открыт и уже принимает первых постояльцев. Команда учреждения готова предложить свои услуги по уходу за вашими близкими – качественно, профессионально и, если потребуется, конфиденциально.
Также "Новые Зори" открыты к сотрудничеству с благотворительными фондами и заинтересованными коммерческими организациями.
Пансионат "Новые Зори"
Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Юбилейная, 2
Телефон: 8 (3852) 69 00 08, 8 (3852) 69 07 08
E-mail: noviezori@bk.ru
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Комментарии
на фото только лес и здание, а номера? простите, комнаты....и вот эта столовая-это, типа, офигенно и по-домашнему?????я понимаю, что когда человек попадет в такую ситуацию- отдать близких или не отдать в такие заведения-только он решает...но...берегите своих близких, дайте им возможность быть до последней минуты с вами
а какова все-таки цена?
Сколько стоит содержание по-ново-зорьковски? Напишите. Или цена устанавливается для каждого постояльца персонально? Исследуются финансовые возможности семьи... В зависимости от этого назначается сумма?
все бы ничего, только это заведение мужа начальника отдела организации медицинской помощи из Министерства здравоохранения Алтайского края Жанны Вахловой.
14.01.2020 13:12
- гость - с ценой все просто, это как со знаменитым центром "МБН УСПЕХ" отдали квартиру и пенсию, - добро пожаловать в пансионат