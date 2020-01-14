"Чем новее год, тем ближе к смерти". Медведев пошутил о новогодних праздниках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря об окончании новогодних праздников, использовал не очень веселую цитату Антона Чехова, пишет РИА "Новости".
"Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже", – сказал Медведев словами классика.
Он напомнил, что 13 января праздники заканчиваются, и нужно почаще вспоминать слова великих писателей, в частности Чехова, который говорил, что "нужно не радоваться, а страдать, плакать", потому как "чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег".
На этой оптимистической ноте он пожелал всем счастливого старого Нового года.
Комментарии
Ума нет - считай инвалид на всю жизнь, это де надо такое ляпнуть.
Клоун