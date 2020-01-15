Депутат Госдумы назвал США виновником аномально теплой зимы

Температурные рекорды нынешней зимы в России, которая может стать самой теплой за 130 лет, на совести США, уверен депутат Госдумы РФ, председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлев. Об этом он объявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он считает, что именно американские испытания климатического оружия спровоцировали резкое изменение климата в сторону потепления.
"Сегодня в Америке, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть, – заявил Журавлев. – Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего".
По его словам, есть свидетельства, что первые испытания такого оружия были проведены американцами во Вьетнаме.
Отметим, что ранее Журавлев обвинил США и в масштабных лесных пожарах в Сибири.
Комментарии
Их давно пора на психическую адекватность проверять.
Настоящий Офицер! Верный Партиец!Высокоиорален!Образован! Великостсострадален!! Офигителен! Это всё что потом напишут на памятнике этому тупорылому чму!!
После такого нужно приостанавливать депутатство и на мед. освидетельствование на наличии в крови наркотических средств и общую мед. комиссию на предмет проф.пригодности и всё это за свой счет.
А что не так с тёплой зимой? Мне нравиться. Если все зимы в Сибири будут с температурами не ниже - 10 градусов, то я только за. Ненавижу морозы.
Нашли юродивого и ну над ним смеяться)
Кстати, этот персонаж ещё не самый упоротый, есть с более серьезными клиническими случаями)
Кто то же голосовал за эту партию Родина...
Как! Как он депутатом стал? И этот ... законы принимает? Ему место в дурке, рядом с прокурором и наполеоном
Нормальная зима, со снегом и морозами. Что этому психу не нравится-то?
Ждем атаки рептилоидов!!!!
По базе США в Ираке опять ракетный удар нанесли. Теперь США наверное Ирану погоду испортит
Журавлёв - жертва психотропного оружия русофобов, этих гадов.