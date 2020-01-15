Больше Instagram и меньше SMS: сколько интернета потратили жители Алтая за праздники

Компания МТС на основе интернет-трафика обезличенных данных абонентов проанализировала, как жители Алтайского края провели новогодние праздники.
Согласно данным, в период праздников многие жители Алтайского края предпочли остаться дома, в пределах региона. Об этом свидетельствует объем мобильного трафика, который превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза.
В новогоднюю ночь мобильный интернет-трафик в алтайской сети МТС вырос в 1,6 раза и составил за первые сутки 2020 года больше 80 Тбайт. Для сравнения, это соответствует просмотру 3,7 млн видео на YouTube.
Кто больше всего общался?
Рекорды по общению в новогодние праздники побили бийчане, рубцовчане и жители Заринска. Также зафиксирован активный рост объема передачи данных с 2 по 7 января в популярных туристических местах Алтайского края – это Белокуриха и Катунь. Самые высокие показатели наблюдались в Белокурихе – там интернетом пользовались в два раза чаще, чем в прошлом году в эти же дни. Отдыхающие на курорте выходили в прямые эфиры в социальных сетях, делились многочисленными фото и видео, звонили, используя мессенджеры.
Пик голосовой активности
Интернетный ажиотаж длился до трех часов ночи 1 января. Затем волна трафика спала, но с 11:00 вновь произошел скачок. Все проснулись. Пик голосовой активности горожан 1 января пришелся на период с 12:30 до 13:00, а интернет-серфинга – с 22:00 до 23:00.
Instagram в лидерах
Аналитики отмечают, что в Алтайском крае удвоился объем трафика в мессенджерах, которые все чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений – по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС в крае пользовались мессенджером Whatsapp.
Также увеличился объем видеотрафика – по сравнению с прошлогодней новогодней ночью его стало больше на 44% за счет роста популярности "прямых эфиров" в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube.
Самой популярной социальной сетью в крае стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,5 раза.
Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в Алтайском крае использовали более 1,9 Петабайт мобильного интернета – это на треть больше, чем год назад. Также они совершили 1,6 миллиона часов звонков, что превышает показатели прошлого года на 5%. А вот SMS-сообщений было отправлено почти в два раза меньше, чем год назад.
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