Улыбочку: барнаульцев приглашают на фотосессию с хаски

Студия Chanel организует фотодень со взрослыми хаски. Эти собаки очень любят детей, фотографироваться и дарить позитивные эмоции окружающим.

Хаски-модели, которые приглашены на съемку, выращены в питомнике, специально обучены играть с детьми и позировать на камеру. А также они абсолютно безопасны.

Вы можете выбрать любой формат фотосъемки: семейную, love-story, детскую или индивидуальную. Также к вашим услугам гримерка с профессиональным светом, декорации и реквизиты. В студии есть несколько локаций – с камином, кроватью, диваном и даже подиумом.

Профессиональный фотограф поможет вам в выборе акцентов, расскажет, как лучше преподнести себя, чтобы ваши фотографии были идеальными.

Стоимость фотосессии – всего 900 рублей. Сюда входит аренда студии, участие собак и работа фотографа. Также вы можете взять прямо в студии платье напрокат и воспользоваться услугами стилиста и визажиста.

После съемки вы станете обладателем более чем 40 замечательных фотографий с веселыми хаски в цветообработке.

"Благодаря тому, что наша студия Chanel очень давно сотрудничает как с фотографами, так и с заводчиками собак, мы можем сводить к минимуму себестоимость таких фотодней", – рассказали сотрудники студии.

Фотосессия с собаками – это не только радостное и веселое событие, но и хороший повод, чтобы провести время семьей. Кроме того, фотосессия с хаски может стать отличным подарком для друзей и родных.

Студия Chanel

Instagram: @chanel_photostudio

Телефон для записи: 8 903- 912 -04-62

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 179а