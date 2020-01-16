Ветер будет усиливаться. О погоде в Алтайском крае 16 января

Погода в Алтайском крае идет на ухудшение. 16 января ветер будет постепенно усиливаться, а с 17 января на территории региона введено штормовое предупреждение.

В крае столбики термометров покажут -2...-7 градусов, в некоторых районах до -12. Небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле воздух температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Небольшой снег, метель, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с.